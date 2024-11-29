Тюменские библиотекари в пятый раз проведут Шестаковские чтения

В областной научной библиотеке имени Менделеева 5 декабря в пятый раз пройдут Шестаковские библиотечные исторические чтения, тема нынешнего года - "Современная библиотека: между прошлым и будущим".

На чтениях специалисты обсудят историю библиотечного дела Уральского федерального округа конца XIX–XX вв, фонды редких книг и рукописей библиотек Уральского федерального округа, методы библиотечно-исторических исследований и опыт библиотечно-исторических исследований библиотек Тюменской области, историю старейших библиотек и перспективы развития библиотечного дела. Деятельность библиотек в электронной среде. Новые формы и направления работы библиотек.

К участию приглашаются специалисты библиотек Тюменской области, ученые, студенты, общественность, которые занимаются изучением вопросов становления и развития библиотечного дела региона.

Название Шестаковские библиотечные исторические чтения получили от фамилии Петра Шестакова, одного из основателей библиотечного дела в Тюменской области. Основная цель чтений: воссоздание, сохранение, изучение и продвижение истории библиотечного дела в регионе.