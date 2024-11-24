В фестивале правильного кино участвуют библиотеки Тюменского района

Десять библиотек Тюменского района стали площадками III этапа Международного фестиваля правильного кино, приуроченного к 79-й годовщине окончания Второй мировой войны. Проект, организованный Музеем Победы, реализуется с 3 сентября по 15 декабря 2024 года.

Более 400 читателей посетили кинолектории, посвящённые фильмам, таким как "Сыны полков", "Дневник художника. Летопись осажденного Ленинграда", "Блокада. Всегда со мной", "Тайная комната", "Тайна "Ночных ведьм", "Анкета Российской империи", "Повесть о московском ополчении. Писательская рота".

Документальные фильмы были сняты на основе рассказов очевидцев, архивных фотографий, документов и видеохроники. Раскрытие фактов военной истории помогает современникам и молодому поколению понять, какой ценой досталась нашему народу Победа.

По всей стране к кинопоказу присоединились более тысячи культурных и образовательных площадок: федеральные и региональные музеи, центры патриотического воспитания, библиотеки, дома культуры и школы из 66 регионов России, - сообщает пресс-служба главы Тюменского района.

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