О новом бьюти-тренде сообщила косметолог

Сбривание с лица пушковых волос набирает популярность в России. Вместо идеально гладкой кожи многие девушки сталкиваются с проблемами: начинает расти более жесткие волосы, словно щетина, начинается воспаление.

Врач-дерматовенеролог, косметолог, сертифицированный тренер компании "Magic Lasers" Мария Валуева рассказала, чем опасна "голая" кожа.

"Волосы выполняют естественные защитные функции нашего организма. Они помогают удерживать влагу, выполняют барьерные функции и становятся "щитом" от загрязнений окружающей среды. Полное удаление волос может сделать кожу более чувствительной, склонной к раздражению и сухости", — отмечает эксперт. "Вросшие волосы, раздражение и повреждения кожи с последующими воспалительными процессами — все это последствия неправильного удаления волос на лице. Постоянное травмирование кожи может привести к хроническим проблемам, таким как экзема, фолликулит, обострение акне или розацеа. А порезы могут стать причиной пиодермии — бактериального заболевания кожи".

Появление "щетины" после сбривания пушковых волос эксперт объясняет ровным срезом, а не изменением структуры и толщины волос. Также причина может быть в эндокринологических проблемах, поэтому если начали расти более толстые, жесткие волосы на лице, нужно обратиться к терапевту, - сообщает АиФ-Тюмень.