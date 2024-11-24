О новом бьюти-тренде сообщила косметолог

Сбривание с лица пушковых волос набирает популярность в России. Вместо идеально гладкой кожи многие девушки сталкиваются с проблемами: начинает расти более жесткие волосы, словно щетина, начинается воспаление.
Врач-дерматовенеролог, косметолог, сертифицированный тренер компании "Magic Lasers" Мария Валуева рассказала, чем опасна "голая" кожа.
"Волосы выполняют естественные защитные функции нашего организма. Они помогают удерживать влагу, выполняют барьерные функции и становятся "щитом" от загрязнений окружающей среды. Полное удаление волос может сделать кожу более чувствительной, склонной к раздражению и сухости", — отмечает эксперт. "Вросшие волосы, раздражение и повреждения кожи с последующими воспалительными процессами — все это последствия неправильного удаления волос на лице. Постоянное травмирование кожи может привести к хроническим проблемам, таким как экзема, фолликулит, обострение акне или розацеа. А порезы могут стать причиной пиодермии — бактериального заболевания кожи".
Появление "щетины" после сбривания пушковых волос эксперт объясняет ровным срезом, а не изменением структуры и толщины волос. Также причина может быть в эндокринологических проблемах, поэтому если начали расти более толстые, жесткие волосы на лице, нужно обратиться к терапевту, - сообщает АиФ-Тюмень.
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