Эксперт рассказала о пользе комнатных растений

Комнатные цветы используют для украшения дома и создания уюта. Но существуют растения, которые, помимо своей красоты, приносят пользу для здоровья. Они помогают улучшать и обогащать воздух в помещении.

В топ-3 таких растений входят: хлорофитум, сансевиера и мирт. Рассмотрим каждое из них более подробно.

Хлорофитум в народе называют "цветок-пылесосом" или "растение-фильтром", благодаря его способности очищать воздух в помещении от микробов, вредных примесей и газов. Кроме того, он увлажняет воздух и насыщает его кислородом. Это растение также известно своей неприхотливостью, что делает его отличным выбором для занятых людей или начинающих цветоводов.

Хлорофитум чувствует себя комфортно при температуре от +18 до +24 градусов Цельсия. Главное — защищать его от сквозняков и помнить важное правило: чем выше температура воздуха, тем выше должна быть влажность в помещении.

Сансевиерию называют "щучий хвост", "змеиная кожа" или "тёщин язык". Это растение известно своей неприхотливостью: даже если забыть о нём на 2-3 недели, оно не засохнет и будет радовать своей яркой листвой. Сансевиерия эффективно очищает воздух от бактерий и поглощает излучение бытовых приборов. Кроме того, она производит много кислорода, особенно ночью, что способствует улучшению сна и стимулирует мозговую деятельность.

Сансевиерия хорошо растет как на солнечных местах, так и в полутени. Однако её нужно беречь от прямых солнечных лучей, чтобы избежать ожогов на листьях. Полив следует проводить умеренно, как только верхний слой почвы подсохнет. Зимой полив следует сократить до минимума. Опрыскивание не требуется, так как это может привести к гниению и появлению пятен на листьях.

У мирта есть способность насыщать пространство фитонцидами, которые оказывают положительное воздействие на организм, создавая вокруг себя целебную атмосферу.

Это растение очень светолюбиво, и в зимний период ему требуется дополнительная досветка. Мирт также чувствителен к влажности воздуха, поэтому в период активного роста его крону следует регулярно опрыскивать. В противном случае, листья могут опасть, как сообщает "Тюменская область сегодня".