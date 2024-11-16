Среди амбассадоров Росмолодежь.Гранты есть и тюменцы

Стали известны итоги конкурсного отбора амбассадоров Росмолодежь.Гранты. Трое тюменцев вошли в число победителей. В течение года они будут рассказывать о возможностях, которые открываются перед ними благодаря участию в грантовых конкурсах, и о том, как эффективно их использовать.

Всего победителями конкурса "Я — амбассадор Росмолодежь.Гранты!" стали 100 молодых людей из 52 регионов России. Среди них представители из Тюменской области:

— Ярослава Стрельцова, победитель грантового конкурса Росмолодежь.Гранты среди высших учебных заведений в 2023 и 2024 годах;

— Мария Гейнбихнер, победитель 1 сезона грантового конкурса Росмолодежь. Гранты в 2023 году; Эксперт конкурса молодежных инициатив "Моя идея";

— Алексей Буллер, победитель грантового конкурса Росмолодежь.Гранты в 2023 году.

— Я очень люблю проект "Росмолодежь.Гранты", ведь он открывает множество возможностей для молодых людей. Я всегда хотела рассказывать об этом не только своим знакомым и друзьям, но и официально представлять этот конкурс. Теперь, став амбассадором, я смогу делать это, выступая на различных мероприятиях в качестве спикера. Но самое ценное для меня — это возможность общаться с людьми со всей России и обмениваться опытом участия в грантах, — рассказала Ярослава Стрельцова,

победитель конкурса.

Для участия в конкурсе молодые люди подготовили видеовизитки. В них тюменцы рассказали о своих личностных качествах и навыках, которые, по их мнению, могут быть полезны для сообщества амбассадоров. Также они поделились, как могут применить эти качества на практике, - сообщает Мегатюмень.

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