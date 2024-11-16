Как позаботиться о спатифиллуме осенью, рассказали агрономы

Агрономы филиала ФГБУ "Россельхозцентр" по Тюменской области, дали советы, как помочь спатифиллуму, длительное время сохранять здоровый вид.

Если вы обнаружили что на краях листовой пластины образовались черные сухие пятна, значит проведен не правильный уход за растением. Основной причиной появления таких пятен, недостаточная влажность воздуха. Особенно остро это ощущается в отопительный осенне-зимний сезон. Недостаточный полив или перелив тоже провоцирует растение на потемнение кончиков. Поливайте растение раз в неделю, давая верхнему слою почвы просохнуть, прежде чем поливать снова.

Спатифиллум любит влажный воздух и умеренный полив. Не размещайте цветок вблизи отопительных приборов. Если горшок стоит на подоконнике, то рядом с горшком можно поставить чашку с водой и чаще опрыскивать.

Подходящий грунт для комнатного цветка должен состоять из торфа для подкисления и воздушности, древесной коры, перепревших листьев и песка. Можно взять покупной грунт для орхидей и добавить в него немного песка и торфа. А если ваш спатифиллум слишком долго сидит в одном горшке, пора задуматься о пересадке. Увеличьте объем горшка и удалите все поврежденные корни, - сообщает КП-Тюмень.