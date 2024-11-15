Тюменский Роспотребнадзор добрался до школьников

Управление Роспотребнадзора по Тюменской области и департамент потребительского рынка администрации Тюмени провели увлекательные уроки для старшеклассников школы № 72. Темой занятий стала защита прав потребителей при покупке товаров и получении услуг.

На встрече выступила заместитель начальника отдела защиты прав потребителей Оксана Кощеева. Она подробно рассказала о правах потребителей, особенно в случаях продажи некачественных товаров и услуг. Учащимся объяснили, как можно односторонне отказаться от исполнения договора и какие товары - например, технически сложные и некоторые непродовольственные - не подлежат возврату.

Кощеева также акцентировала внимание на важности цифровой маркировки товаров, которая позволяет проверить их подлинность и качество. Школьники узнали о Государственном информационном ресурсе в сфере защиты прав потребителей (ГИР ЗПП) и его полезности.

Урок вызвал у ребят живой интерес: материал был представлен доступно, и они активно задавали вопросы. В конце занятия школьники поблагодарили лектора за информативное и увлекательное общение.

Фото Управления Роспотребнадзора по Тюменской области