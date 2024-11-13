Мастер года - 2023 Иван Зарубин вошел в шорт-лист Знание.Премия

В шорт-лист главной просветительской награды страны Знание.Премия вошли 107 заявок в 18 номинациях от 6 компаний, 43 проектов и 58 просветителей, в числе которых оказался и победитель прошлогоднего всероссийского конкурса "Мастер года", советник министра просвещения РФ на общественных началах, заместитель директора, руководитель учебно-производственного комплекса и преподаватель Тюменского техникума строительной индустрии и городского хозяйства Иван Зарубин.

В целом от Тюменской области был 161 соискатель награды. Зарубин отличился в номинации "За просветительскую деятельность в системе среднего профессионального образования".

Иван занимается повышением мастерства педагогических и руководящих работников системы СПО. Выступает на стратегических сессиях и курсах для педагогов с совокупным охватом более 6 тыс. человек. Продвигает взаимодействие образовательных организаций с предприятиями и стимулирует коллег участвовать в конкурсах профессионального мастерства.

"Мы установили новый рекорд – на участие в этом сезоне проекта было отправлено 19 523 заявки. На одно место в шорт-листе претендовало 180 соискателей – это колоссальная конкуренция. Каждый номинант заслуживает внимания широкой аудитории, и наша задача помочь им получить это признание", — отметил генеральный директор Российского общества "Знание" Максим Древаль.

В ноябре номинанты представят свою просветительскую деятельность перед почетным жюри в Москве. К выступлению их подготовят известные тренеры по ораторскому искусству.