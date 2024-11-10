32 инвестпроекта реализуются в Тобольском районе

32 инвестиционных проекта с общим объемом инвестиций в четыре млрд 766 млн рублей реализуются на территории Тобольского района, - сообщили в администрации муниципального образования. Реализация проектов позволит создать 692 рабочих места.

“Наибольшая активность в сфере торговли – инвесторы закрывают потребность сельского населения в торговых объектах. Возрос интерес инвесторов по созданию объектов туризма”, – добавили в администрации Тобольского района.

Так, в скором времени откроется горячий источник в районе дер. Шестакова. Появление такого объекта позволило создать для жителей Тобольска и Тобольского района 30 рабочих мест, - сообщает Тюменская линия.