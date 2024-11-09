Что может спасти от выгорания и апатии

Какие творческие занятия подходят для выгорания и апатии, рассказала психолог Юлия Коваль.
– Выгорание – это состояние не только эмоционального, но физического и психического истощения. Оно возникает в результате бесконечных стрессовых ситуаций и перегрузки на работе или в личной жизни. Человек чувствует усталость, снижение мотивации и продуктивности, а также негативное отношение к работе и окружающим, – объяснила эксперт.
Физическая активность, например, способствует выработке эндорфинов – гормонов радости, которые улучшают настроение. Хобби и творческие занятия позволяют отвлечься от повседневных забот и развивать новые навыки, что помогает поддерживать интерес к жизни.
Социальное общение создает поддержку и чувство принадлежности, что также важно для психического здоровья, - сообщает Тюменская область сегодня.
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