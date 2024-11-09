Фотофиксация помогает в борьбе с нарушителями правил

Мобильные и передвижные приборы фотофиксации нарушений ПДД контролируют дорожную дисциплину на федеральных автодорогах Тюменской области.



"Двойной контроль за участниками дорожного движения позволил снизить аварийность на федеральных трассах почти на 20 процентов, а число погибших почти на треть, - отметил начальник Управления Госавтоинспекции Тюменской области Андрей Миллер, - Мы постоянно проводим мониторинг аварийности на отдельных участках дорог, сопоставляя размещение камер на трассах и ДТП. Отмечается тенденция снижения аварийности именно в местах размещения камер", - сказал Андрей Миллер.

В 2024 году на федеральных автодорогах в Тюменской области произошло 248 ДТП, в них погибли 63 человека, 377 человек ранены, - сообщает Госавтоинспекция Тюменской области.