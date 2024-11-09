Полезна ли янтарная кислота для растений, рассказали агрономы

Янтарная кислота укрепляет растения, помогает им лучше расти и приживаться, увеличивает объемы урожая. Кроме того, растения лучше усваивают подкормку. Она безопасна для людей и животных, считают агрономы филиала ФГБУ "Россельхозцентр" по Тюменской области.

Кислота способствует цветению и росту растений, а также укрепит корневую систему. Полейте раствором янтарной кислоты из расчета 2 грамма на 10 л. воды. Подкормку производить не чаща одного раза в месяц, при более частом поливе, почва в горшке станет слишком кислой. Цветку это не понравится. Если почва и так кислая, янтарную кислоту применять не стоит.

Чтобы повысить всхожесть семян овощных культур, можно замочить их в растворе янтарной кислоты на сутки (1 грамм на 10 литров воды). Такой способ во многих случаях позволяет реанимировать даже старые семена.

А если планируете посадить рассаду, то перед пересадкой в открытый грунт можно пролить разведенной кислотой для лучшего укоренения, - сообщает АиФ-Тюмень.