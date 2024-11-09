Цифровой маммограф помогает заводоуковским врачам диагностировать онкологию

Современный цифровой маммограф в рентгенологическом отделении заводоуковской Областной больницы №12 работает два года. Он приобретен по региональной программе "Модернизация первичного звена здравоохранения" нацпроекта "Здравоохранение".

"На начальных этапах рак молочной железы успешно поддается лечению. Проблема лишь в том, что опухоль нужно обнаружить. Клинически выявить заболевание возможно только когда новообразование достигает существенных размеров и дает метастазы. Именно поэтому так высока важность обследования. Маммография остается на сегодня самым информативным скринингом рака молочной железы у женщин", - рассказал врач хирург-онколог, заведующий Центром амбулаторной онкологической помощи ОБ№12 Алеся Мамчиц.

На аппарате ежедневно проходят обследования до 25 пациенток, всего за 10 месяцев 2024 года было проведено более 4000 скринингов, а за весь период эксплуатации оборудования более 8500.

Кабинет маммографии работает ежедневно, кроме выходных, обследоваться можно как в рамках прохождения диспансеризации или профилактического осмотра, так и по направлению участкового врача – терапевта или врача-акушер-гинеколога, - сообщает Алена Мальцева, пресс-секретарь ОБ №12 (г. Заводоуковск).