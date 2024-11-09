Стало известно, сколько тратят тюменцы на продукты и остальные товары

По данным Росстата за январь-сентябрь 2024 года , жители Тюменской области потратили в магазинах 480 млрд 396 млн рублей. Оборот розничной торговли увеличился на 11,1%, в УрФО это второй показатель среди регионов после Челябинской области (11,8%).

Основная часть расходов традиционно приходится на продукты, напитки и табачные изделия. Общий чек за девять месяцев составил 229 млрд 630,2 млн рублей (прирост за год — на 9,9%). Исходя из численности жителей каждый потратил почти 15 тыс. 783 руб.

На непродовольственные товары тюменцы потратили 250 млрд 765,8 млн рублей — на 12,4% больше, чем годом ранее. На каждого жителя пришлось 17 тыс. 235 руб. на данные покупки.

В среднем каждый тюменец оставляет на кассах 33 тыс. 18 руб. в месяц, - сообщает Вслух.ру.