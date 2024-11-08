В Тобольске прошли соревнования по ГОЧС "Спастись и выжить"

В городских соревнованиях по ГОЧС "Спастись и выжить" приняли участие 11 команд школ Тобольска и команда детского технопарка "Кванториум-Тобольск". Каждая команда, состоящая из 5-ти школьников 12-14 лет, выполняла задания из маршрутного листа. Ребята прошли такие этапы, как "Опасности от ЧС техногенного характера", "Единая служба спасения", "Основы медицинских знаний" и "Правила поведения в опасных ситуациях в школе и дома".

Каждый этап состоял из теоретической и практической частей, где ребята показали свои знания по действиям в ЧС техногенного характера и в надевании противогаза, при возникновении пожара и опасных ситуаций в школе и дома, умения в оказании помощи пострадавшему в ЧС.

Соревнования судили работники МКУ "Управления по ГОЧС Тобольска", 8 ПСО ФПС ГПС ГУ МЧС России по Тюменской области, преподаватели Тобольского медицинского колледжа им. Володи Солдатова и Центра детского технического творчества.

По итогам соревнований победителем стала команда школы №9, 2 место заняла команда школы №20, на 3 месте - команда школы №7.