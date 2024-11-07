Школьников Уватского района для профориентации водят на работу к родителям

Проект "На работу - к родителям" организован отделением Кадрового центра "Работа России" по Уватскому району в рамках Года семьи. Одна из последних экскурсий прошла для восьмиклассников Ивановской школы в физкультурно-оздоровительный комплекс "Иртыш" и стала настоящим погружением в профессии родителей.

Комплекс "Иртыш" – знакомое место для многих ребят Уватского района. Они часто посещают его для занятий спортом и отдыха. Однако экскурсия в рамках проекта "На работу - к родителям" позволила увидеть комплекс с совершенно новой перспективы. Вместо привычного веселья и спорта школьники получили возможность заглянуть за кулисы, познакомиться с техническими аспектами работы и профессиональными тонкостями различных специальностей.

Потрясающее впечатление произвело на ребят знакомство с технологиями поддержания работоспособности бассейна. Они увидели не только сам бассейн, но и сложные системы очистки и фильтрации воды, автоматизированные механизмы, поняли, какую кропотливую работу ежедневно выполняют специалисты для поддержания чистоты и гигиены. Эта экскурсия развеяла у многих представление о работе технического персонала как о чём-то рутинном и неинтересном.

Не менее увлекательным оказалось знакомство с пинспоттером – автоматизированной системой для боулинга. Ребята собственными глазами увидели, как эта сложная машина собирает кегли, поднимает и распределяет их по своим местам, поняли принцип её работы и оценили точность и скорость её механизмов. Это показало, насколько технологичны и интересны могут быть даже, казалось бы, обычные развлекательные заведения.

Кульминацией экскурсии стала возможность поучаствовать в приготовлении блюд в кафе комплекса. Под чутким руководством опытных поваров и администраторов, восьмиклассники самостоятельно приготовили блины и пиццу. Конечно, первые блины получились неидеальными, но, как признались сами ребята, это были самые вкусные блины в их жизни! Этот опыт показал им практическую сторону профессии повара, научил основам кулинарного искусства и позволил ощутить гордость от собственноручно приготовленного блюда.

Проект "На работу - к родителям" — это не просто экскурсия. Это интерактивное погружение в профессиональную среду, которое помогает школьникам ориентироваться в выборе будущей профессии, расширяет их кругозор и показывает возможности трудоустройства в родном районе. В будущем планируется расширение проекта, привлечение новых партнёров и включение в программу новых, не менее интересных профессий.