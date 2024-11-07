В Тюменской области 9 ноября отпразднуют День Сибири

День Сибири отпразднуют в Тюменской области выставками, экскурсиями, мастер-классами, фольклорными программами. Участникам музейных уроков расскажут о достопримечательностях Сибири, историях народов, чудесах сибирской природы.

В Тюмени школьников познакомят с национальными обрядами народов, проживающих в Тюменской области. О путешествиях и экспедициях по Сибири XVIII века расскажут издания из редкого фонда, представленные на выставке в Менделеевке.

7 ноября

Интерактивная фольклорная программа "Сибирь обрядами богата", ДНК "Строитель", г. Тюмень, ул. Текстильная, 5А.

8 ноября

Открытие выставки "Сибирское открытие: путёвые заметки", Тюменская областная научная библиотека им. Д.И. Менделеева.

9 ноября

13:00 – Интерактивное мероприятие "Тайны черного золота", ТИАМЗ, Музейный комплекс "Губернский музей".

18:30, 19:30, 20:30, 21:30, 22:30 – Тематическая экскурсия по выставке "От Чёрного моря до Сибири", Музейный комплекс им. И.Я. Словцова.

18:30, 19:30, 20:30, 21:30, 22:30 – Тематическая экскурсия "Из Сибири с любовью", Музейный комплекс им. И.Я. Словцова".

16:30 – Мастер-класс "Сибирские котейки" в Детском центре "Музей детям".

18:15, 19:15, 20:15 – Экскурсия "Чайный путь: из Китая в Тюмень", Музей "Усадьба Колокольниковых".

18:00 – Выставка "Зарисовки Поднебесной", Музей "Усадьба Колокольниковых"

16:00, 18:00 - "80 лет. Область высоких достижений", Музей "Городская Дума".

18:00, 20:00, 22:00 – "Российское могущество Сибирью прирастать будет…", Исторический парк "Россия – Моя история".

С 10:00 до 18:00 – Выставка "Новое имя в коллекции "Живопись", Музейный комплекс "Губернский музей", г. Тобольск, площадь С. Ремезова, 10.

20:00, 22:00 – Интерактивное мероприятие "Тайны черного золота", ТИАМЗ, Музейный комплекс "Губернский музей".

17:00 – Музейный урок "О Сибири с любовью", Ялуторовский музейный комплекс, Краеведческий музей".

12:00 – Музейный урок "Сибирь – край удивительных пейзажей", Ялуторовский музейный комплекс", музей "Дом природы".