Сказка "Конек-Горбунок" вышла на ненецком языке

Сказку Петра Ершова "Конек-Горбунок" перевели на ненецкий язык. Отныне маленькие ненцы смогут читать знаменитую сказку на родном языке. Книга уже поступила в детские сады, школы и библиотеки Ямало-Ненецкого автономного округа. Ее издание стало возможным благодаря инициативе первого заместителя председателя Тюменской областной Думы, секретаря регионального отделения "Единой России" Андрея Артюхова.



По его словам, самое известное произведение Петра Павловича Ершова давно переведено более чем на тридцать языков мира и народов России, однако на ненецком языке книга увидела свет впервые.

"Очень важно воспитывать детей в духе патриотизма и любви к своей малой Родине. И сказка "Конек-Горбунок" тому наглядное подтверждение – там описаны природа, ландшафты и образы, как юга Тюменской области, так и севера. Это Ишим, Тобольск, Березово, Сургут и Обдорск. Ведь Петр Павлович Ершов был в этих местах, его отец служил земским комиссаром, а семья ездила вместе с ним по Тобольской губернии. И маленький Петр из рассказов отца, который много ездил по территории нынешних Ямала и Югры, наверняка слышал историю о ките, найденном на берегу Карского моря. По одной из версий это и вдохновило его на создание сказочного персонажа – рыбы-кит", - считает Андрей Артюхов.

Большую организационную работу по изданию книги проделал депутат Тюменской областной Думы, ямалец Дмитрий Фролов. Именно ему удалось соединить в творческий тандем переводчика сказки, эксперта в области ненецкого языка Светлану Тусида и художника Андрея Вахрушева.

Светлана Тусида работала над текстом несколько месяцев, консультировалась с родными, живущими в тундре, и старалась максимально сохранить самобытность произведения.

Создавая иллюстрации к книге, Андрей Вахрушев решал непростую задачу – нужно было гармонично соединить русскую и ненецкую культуру, передав при этом авторский вымысел.

Отметим, что в Тюменской области по инициативе Андрея Артюхова реализуется проект "Единой России" "Путешествие в сказку Петра Ершова "Конек-Горбунок". Ведется серьезная работа по популяризации творчества Петра Павловича и приобщению к истории, литературе и краеведению маленьких жителей региона.

"Сказка Петра Павловича "Конек-Горбунок" становится брендом Тюменской области, а Тобольск, Ишим и деревня Ершово – местом притяжения туристов. В осенние каникулы, в день рождения Конька-Горбунка, который мы отмечаем 28 октября, на родину Петра Павловича едут школьные группы и семьи с детьми. Думаю, что со временем, с развитием инфраструктуры родное село Петра Павловича станет настоящим местом притяжения семейного и детского туризма", - отметил Андрей Артюхов.

Кстати, в Тюменской области, Югре и на Ямале развивается проект межрегионального туризма для детей из многодетных, малоимущих семей и детей-участников СВО. Такое решение приняли депутаты трех субъектов на заседании Совета законодателей Тюменской области, Югры и Ямала в апреле 2019 года.

"Ребята путешествуют по нашему большому региону, знакомятся с историей и географией юга и севера, заводят новых друзей. И это тоже важная часть патриотического воспитания", - подчеркнул лидер тюменских единороссов.