Тюмень отправила саперам автомобильные запчасти, тепловые пушки и освященные масксети

Тюменцы совместно с городским Советом ветеранов мы отправили гуманитарную помощь в зону проведения специальной военной операции. Груз собран по заявке инженерно-сапёрного полка и включает запчасти для техники, аккумуляторы и тепловые пушки, сообщил глава Тюмени Максим Афанасьев.

"Все расходы, а это более 500 тысяч рублей, были покрыты за счёт средств благотворительного счёта "Победа". Кроме того, бойцы получат освященные маскировочные сети, сплетённые и подаренные прихожанами храма Михаила Архангела. Готовится отправка грузов для ещё семи воинских частей, а городской Совет ветеранов обрабатывает четыре новые заявки", - рассказал Афанасьев в своем телеграм-канале.