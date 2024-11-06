Тюмень отправила саперам автомобильные запчасти, тепловые пушки и освященные масксети

09:00 06 ноября 2024
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Тюменцы совместно с городским Советом ветеранов мы отправили гуманитарную помощь в зону проведения специальной военной операции. Груз собран по заявке инженерно-сапёрного полка и включает запчасти для техники, аккумуляторы и тепловые пушки, сообщил глава Тюмени Максим Афанасьев.

"Все расходы, а это более 500 тысяч рублей,  были покрыты за счёт средств благотворительного счёта "Победа". Кроме того, бойцы получат освященные маскировочные сети, сплетённые и подаренные прихожанами храма Михаила Архангела. Готовится отправка грузов для ещё семи воинских частей, а городской Совет ветеранов обрабатывает четыре новые заявки", - рассказал Афанасьев в своем телеграм-канале.

Теги: администрация Тюмени , ветераны , гуманитарная помощь , Максим Афанасьев , СВО
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