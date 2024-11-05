Моор: достигать амбициозных целей и побеждать можно только вместе

Торжественное собрание и концертная программа "Народов много — Родина одна" в честь Дня народного единства прошли в ДК "Нефтяник" в Тюмени. Собравшихся приветствовал губернатор Тюменской области Александр Моор.

"Сегодняшний праздник напоминает нам и всем будущим поколениям, что достигать самых амбициозных целей и побеждать можно только вместе. Благодарю каждого из вас и всех жителей Тюменской земли за любовь к нашему региону и нашей великой стране, за труд и доблесть! Вместе нам все под силу!" – обратился к собравшимся Александр Моор.

Участники торжественного мероприятия исполнили гимн России.

Почетным гостем праздника стал командир участвующего в специальной военной операции подразделения полковник Павел Кухоцкий. Его полк был сформирован осенью 2022 года из мобилизованных жителей Тюменской области и Ямало-Ненецкого автономного округа.

"За это время мы стали единой сплоченной командой, а бойцы доказали, что на Тюменской и Ямальской земле живут сильные духом люди с железной волей. Отличает сибиряков и смекалка, которая неоднократно выручала нас на переднем крае. Личный состав полка в первых рядах приступает к выполнению задач по проделыванию проходов в минных полях противника, по поиску и обнаружению взрывоопасных предметов на дорожных направлениях, готовит фортификационные сооружения. Все, что мы получаем из тыла, помогает нам выполнять задачи, а самое главное – сберечь личный состав. Ваша поддержка очень важна. Поздравляю всех с праздником. Благодарим вас всех за помощь. Вместе мы победим", – заверил тюменцев боевой офицер.

Перед участниками торжества выступили почетный работник культуры и искусств Тюменской области Сергей Дьяконов-Дьяченков, хоровая капелла Тюменской филармонии, другие артисты и творческие коллективы.