В Ишиме пройдет чемпионат по собиранию пазлов

Команды из трех человек: мама, папа и ребенок в возрасте от 5 до 10 лет могут принять участие в проекте "Создавая будущее".

Семья, которая первой в своей возрастной группе соберет пазл, станет победителем, затем определят призеров, занявших второе и третье места. Участники, не успевшие собрать пазл, смогут закончить работу дома, ведь пазл остается им в подарок.

"Это наш юбилейный, уже пятый чемпионат, в Ишиме. В честь этого мы приготовили дополнительные сюрпризы для наших участников" - поделилась руководитель семейного проекта "Создавая будущее" Елена Кашкарова.

В рамках чемпионата пройдут творческие мастер-классы, будут работать детский книжный обменник и благотворительная экологическая акция "Добрая крышечка", - сообщает Тюменская линия.

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