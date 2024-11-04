О первой помощи при судорогах рассказала врач

Фебрильные судороги возникают при температуре тела 38 С и выше. Они длятся от нескольких секунд до нескольких минут.

Внешне клиническая картина выглядит тяжелой: ребенок теряет сознание, у него наблюдаются тонические и/или движения в виде подергиваний. Чаще такое состояние имеет благоприятный прогноз.

"Нужно вызвать скорую, а пока врачи едут, необходимо: если на больном очки, обязательно их снять, ослабить ворот, - рассказала врач-анестезиолог Екатерина Бушуева. - Придерживайте голову пострадавшего, но не пытайтесь удержать туловище. В идеале подложите под голову мягкую подкладку и уберите острые предметы, которые могут травмировать голову, и уложите больного в устойчивое боковое положение. Это уменьшает вероятность перекрытие гортани мягкими тканями нижней челюсти и языка "западение языка" и сводит к минимуму возможность попадания рвотных масс или крови в дыхательные пути".

При судорогах нельзя засовывать посторонние предметы в рот, чтобы не повредить зубы и челюсти, не травмировать слизистую ротоглотки. Не нужно давать какую-либо жидкость, до того момента пока человек не придет в себя окончательно, так как при этом он может захлебнуться, а это в свою очередь приведет к нарушению дыхания, - сообщает КП-Тюмень.

"К сожалению, стопроцентных методов профилактики этого состояния и его повторных эпизодов не существует. Единственной рекомендацией для предупреждения их повторного возникновения может быть это недопущение выраженной гипертермии при последующих заболеваниях. Детям, перенесшим фебрильные судороги единожды, в последующем назначаются жаропонижающие препараты при температуре тела 38 С, в отличие от детей без отягощенного анамнеза, которым, повторюсь, жаропонижающие препараты назначаются при температуре тела от 38,5 С", - говорит врач.