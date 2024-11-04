Где узнать об актировках для школьников, сообщили тюменцам

Параметры отмены занятий для школьников зависят от скорости ветра. При ветреной погоде (более 2 м/с) школьники 1-4 классов останутся дома при -25 градусах и ниже, 5-9 классов – при -30 градусах, 10-11 классов – при -35 градусах.

Однако при безветрии (до 2 м/с) температурный порог для актировки снизится до -30, -35 и -40 градусов соответственно по классам.

Актуальную информацию публикуют сайты и паблики администраций (перед морозами будут дополнительные сообщения). Для первой смены официальная информация появляется после шести утра, для второй – после десяти часов, - сообщает Вслух.ру.

Оперативно получать информацию об отмене занятий в тюменских школах вы можете в telegram-канале: https://t.me/aktirovki_tmn. Подпишитесь сразу, чтобы быть в курсе актировок, когда придут морозы.