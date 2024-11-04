Тюменская делегация побывала в Китайской Народной Республике

Визит делегации Тюменской области в Китайскую Народную Республику завершился. Главным событием стала международная выставка China International Petroleum Equipment & Technology Exhibition (CDYPE-2024).

- В ходе визита мы провели десятки встреч с представителями властей и бизнеса Китайской Народной Республики, - говорит заместитель губернатора Тюменской области Андрей Пантелеев. - Увидели заинтересованность в развитии совместных проектов в промышленности, научных исследованиях и образовании. Посетили ряд предприятий, многие из которых входят в международные группы и образуют большую производственную цепочку. Это во многом и делает их успешными. Такая же идея лежит в основе нашего нефтегазового кластера. В составе делегации были и представители тюменской промышленности.

- Выставка CDYPE-2024 впечатлила масштабами. Мы тоже презентовали свои проекты и продукцию, которая конкурентоспособна в том числе и на мировых рынках. Посещение же местных предприятий было интересно с точки зрения обмена опытом и возможного сотрудничества. С одним из них, которое выпускает буровое оборудование, в 2012 году мы уже реализовывали совместный проект по производству буровых установок на территории Китая и России с последующей поставкой заказчику в Западную и Восточную Сибирь. Есть реальные перспективы возобновить деловые отношения, - рассказал генеральный директор ООО "Кенера" Олег Федоровских.

По материалам департамента инвестиционной политики и государственной поддержки предпринимательства Тюменской области.