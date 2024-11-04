Продукты, которые нежелательно есть гипертоникам, перечислил врач

Возраст пациентов, страдающих гипертонией, становится все моложе. Причиной повышенного артериального давления часто становятся проблемы с сосудами. Увеличивает риск ее развития наследственная предрасположенность.

– Это опасное состояние, которое может привести к серьезным осложнениям, таким как инсульт, инфаркт миокарда, сердечная недостаточность, – рассказал врач-токсиколог Михаил Кутушов. – Для контроля гипертонии важно вести здоровый образ жизни, включая правильное питание. Утренний прием пищи особенно важен, так как он задает тон для всего дня и может влиять на артериальное давление.

Врач сформулировал стоп-лист завтраков для гипертоников, перечислив нежелательные для приема поутру продукты.

Соленая пища. Соль задерживает воду в организме, что увеличивает объем циркулирующей крови и повышает артериальное давление.

Кофе. Кофеин – это стимулятор, который может увеличить артериальное давление. Фастфуд. Как правило, это то – что содержит много соли, жира и сахара, что может повысить артериальное давление.

Алкоголь. Спиртосодержащий продукт расслабляет кровеносные сосуды, что может привести к временному снижению артериального давления. Однако в дальнейшем алкоголь увеличивает нагрузку на сердце и повышает риск развития гипертонии.

Сладости. Сахар может увеличить уровень инсулина в крови, что в свою очередь может повысить артериальное давление, - сообщает Тюменская область сегодня.