Как лжесобственники могут обмануть арендаторов, рассказала тюменский риелтор

Тюменский риелтор Маргарита Тишнева рассказала о современной квартирной мышеловке. По ее словам, участились случаи сговора между хозяином квартиры и фиктивным риелтором. Такая парочка устраивает настоящий незаконный бизнес, водя за нос нанимателей.

"После того как вы оплатили комиссию, месяц аренды и внесли залог, буквально через пару дней арендодатель начинает вас изводить. Это может проявляться в частых визитах, неуместных требованиях и постоянных придирках. Финальный шаг — мошенник выгоняет вас из квартиры, ссылаясь на якобы поврежденную вами мебель и технику. При этом жертва чувствует явный подвох, поэтому звонит риелтору. Но тот, в свою очередь, не выходит на связь. Как итог — человек остается без денег и крыши над головой", — рассказывает Маргарита.

Отпугнуть квартирных мошенников можно грамотно составленным договором, - сообщает АиФ-Тюмень. Юрист Александр Быков рассказал, как избежать неожиданных проблем после получения ключей от жилья.

"При снятии жилого помещения не забывайте составить документы, где будут прописаны обязанности двух сторон. Образец такого договора можно спокойно скачать из интернета и добавить в него условия оплаты, сроки сдачи и дополнительные условия. Например, как часто к вам могу приходить с „проверками“. Также можно обратиться за консультацией к профессиональному юристу, чтобы ничего не упустить. Иногда жильцы забывают про главное — описи имущества, находящегося в квартире", — говорит эксперт.