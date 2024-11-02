Общественность ознакомилась с работой успенского детского дома-интерната

Рабочая группа при Общественном совете при департаменте социального развития Тюменской области 31 октября провела выездное заседание рабочей группы по защите прав получателей социальных услуг, в том числе недееспособных, проживающих в стационарных организациях социального обслуживания Тюменской области, предоставляющих социальные услуги гражданам, имеющим психические расстройства.

Председатель рабочей группы, руководитель Общественного совета Наталия Ситова поделилась впечатлениями: "Проводить встречи рабочей группы по защите прав недееспособных в самом учреждении, где они проживают, - очень удобно! Можно своими глазами увидеть условия проживания и реабилитации, прочувствовать открытость и душевность, добрые отношения между педагогами и детьми. В успенском доме-интернате я не в первый раз, но каждый раз мне очень приятно там находиться. Улыбчивые дети, которые наперегонки с криком "Привет, Николавна!" бегут обнимать директора Людмилу Николаевну Рожкову, как могут, рассказывают нам, что они делают, как живут и зачем им математика или мыловарение".

В поездке также приняли участие Гульнара Байматова, начальник управления по вопросам социального обслуживания населения и делам инвалидов департамента социального развития Тюменской области, Вера Тухватуллина, член Общественного совета при департаменте социального развития Тюменской области, Маргарита Суворова, директор ТРАНБО "Открой мне мир", представители органов социальной защиты, здравоохранения, организаций социального обслуживания.

В Успенском детском психоневрологическом доме-интернате помогают детям, в том числе сиротам и молодым людям старше 18 лет. На данный момент в учреждении находится почти 360 человек.

Сегодня дети готовятся выступать на фестивале "Будущее для всех", поэтому всех гостей пригласили в актовый зал, где они увидели выступление по мотивам сказки "Дюймовочка", а затем провели экскурсию по центру.

"Виден труд логопедов, психологов, воспитателей, виден результат. Некоторых детей несколько раз брали под опеку и возвращали, ребята были очень зажатые. А сейчас многие дети не хотят уезжать отсюда, становятся более открытыми, - рассказывает Людмила Рожкова, директор дома-интерната. - Есть дети, которые научились хорошо говорить и это прогресс".

Во время экскурсии гостям показали комнаты, в которых проживают дети, продемонстрировали кабинеты физиотерапии и реабилитации, кабинет психолога и гостевую комнату, где с ребёнком могут увидеться родители и опекуны. Каждый этаж оборудован специальной техникой, колясками для детей-инвалидов.

"А ещё наши ребята очень талантливые, вот недавно мы организовали выставку работ нашей Насти Куклиной, которая рисует, держа карандаши во рту," - поделились сотрудники учреждения. У 19-летней Насти проблемы с руками, но она любит творчество, и воспитатели ей помогают в этом.

По рассказам сотрудников, мальчики больше любят вязать и шить. Коридоры дома-интерната украшают картины по номерам и алмазные мозаики, сделанные руками детей. Каждого ребёнка обучают базовым вещам: как пользоваться раковиной, застилать постель, как стирать и готовить. Это поможет им адаптироваться к полноценной жизни.

Закончилась встреча работой с обращениями граждан и выработкой необходимых решений и рекомендаций.