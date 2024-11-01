Более 50 жителей Тюменской области получили награды от президента и правительства региона

В преддверии Дня народного единства губернатор Тюменской области Александр Моор вручил жителям региона поощрения Президента России, ведомственные награды, а также награды и поощрения Тюменской области.

Награды получили боле пятидесяти человек, в их числе врачи, педагоги, строители, нефтяники, геологи, ученые, животноводы, работники сферы ЖКХ, культуры, государственные служащие и общественные деятели. Каждый по своему направлению добился значительных достижений.

"Единство и сплоченность всегда были главной движущей силой в достижении поставленных целей. Они помогали преодолевать трудности и добиваться побед. Об этом красноречиво свидетельствует многовековая история нашего государства. И сейчас, в эпоху нового исторического вызова, мы уверенно идем выбранным курсом. Все вместе укрепляем величие, самодостаточность и силу Отечества!" – отметил губернатор в приветственном слове.

"Сегодня мы получили не просто награды, а оценку нашей работы. Это очень важно – знать, что мы нужны, что у нас есть возможность проявить себя через добрые дела. Только когда мы вместе, мы сильны и сильна наша Россия", – обратилась к собравшимся активистка Тюменского регионального отделения Общероссийской общественно-государственной организации "Союз женщин России" Елена Кривица, которой было вручено Благодарственное письмо правительства Тюменской области.

Александр Моор пожелал удостенным высоких наград новых достижений, творческих удач, вдохновения и личного счастья.