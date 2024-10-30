У тюменской команды семь медалей "Абилимпикса 2024"

В финале Национального чемпионата по профессиональному мастерству среди инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья "Абилимпикс 2024" платформы "Россия — страна возможностей" тюменцы завоевали семь медалей, сообщили в департаменте труда и занятости населения Тюменской области.

В числе победителей и призеров:

Юлия Цыбочкина – "золото" в компетенции "Кондитерское дело" (специалисты).

Полина Мингазов – "золото" в компетенции "Поварское дело" (специалисты).

Алёна Тармакулина – "золото" в компетенции "Поварское дело" (студенты).

Эмиль Хабибуллин – "золото" в презентационной компетенции "Косторезное дело" (студенты).

Екатерина Коркунова – "серебро" в компетенции "Кондитерское дело" (школьники).

Сергей Глебский – "серебро" в презентационной компетенции "Косторезное дело" (студенты).

Глеб Шульман – "бронза" в презентационной компетенции "Косторезное дело" (студенты).

Также в рамках международного зачета Алёна Тармакулина, представляя Россию в компетенции "Поварское дело", завоевала серебряную медаль, тем самым подтвердив свой статус одного из лучших молодых профессионалов страны.

Эти достижения стали результатом кропотливой работы участников, их наставников и поддержки со стороны региональных властей и общественных организаций, отмечают в дептруда.