Жителей Тюмени предупредили о фейковых извещениях о поверке приборов учета воды

"Росводоканал Тюмень" сообщил, что тюменцы стали получать сомнительные извещения, обязывающие провести поверку приборов учета воды. Листовки под видом квитанции об истечении сроков эксплуатации водосчетчиков по почтовым ящикам рассылает компания "Жилсервис", которая не входит в список аккредитованных организаций.

"Проводить поверку могут только организации, аккредитованные государственной метрологической службой, они указаны на сайте Федеральной службы по аккредитации. Помните, что на настоящей квитанции указан ваш адрес, фамилия и номер лицевого счета, а также индивидуальные начисления коммунальных услуг, исходя из переданных показаний приборов учета. На извещениях не размещается категория плательщика и дата проведения работ по поверке приборов учета", — рассказывает специалист информационно-справочной службы "Росводоканал Тюмень" Ляйсян Балабан.

Поверка счетчиков воды проводится один раз в четыре-шесть лет, в зависимости от модели прибора. Продолжительность межповерочного интервала и сведения о дате поверки указаны в техническом паспорте прибора учета, а также в акте ввода в эксплуатацию, который хранится у абонента. Кроме того, срок поверки прибора учета отражается в платежной квитанции и в личном кабинете Расчетно-информационного центра. Актуальную дату поверки счетчиков холодного и горячего водоснабжения можно узнать, позвонив на горячую линию "Росводоканал Тюмень", в телеграм-боте или на сайте организации.

Право проводить поверку приборов учета имеют только аккредитованные организации. Специалисты "Росводоканал Тюмень" выполняют работы с применением эталонного оборудования, которое подтверждает соответствие счетчика заявленным метрологическим характеристикам. В случае если прибор не прошел поверку, плата за услугу не взимается. Чтобы вызвать мастера из Тюменского водоканала, нужно оставить заявку на поверку приборов учета на сайте "Росводоканал Тюмень" или по телефону 540-940.