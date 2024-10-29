Семейные волонтеры изучают мастерство рукоделия

Проект "А мы с внуком волонтёрим!" Тюменского благотворительного фонда "Старшее поколение", одержавший победу в конкурсе на предоставление грантов президента Российской Федерации, смог найти точки соприкосновения и объединить вместе два поколения. Инициатива соответствует основным направлениям национального проекта "Демография".

С августа началось обучение по 8 направлениям семейного добровольчества: цифровое, соц-бытовое, экологическое, интеллектуальное, спортивное, социо-культурное, инклюзивное, рукоделие.

Во октябре волонтёры погрузились в водоворот творческого направления "Рукоделие". Под руководством наставников участники не только изучают различные виды искусства ручной работы, но и создают красивые и полезные вещи для тюменцев элегантного возраста. Одним из запоминающихся дней обучения стал мастер-класс "Открытка хенд-мейд".

После обучающей программы будет создан многофункциональный "Семейный штаб добрососедской помощи", который поможет объединить команду волонтеров для проведения полезного досуга и оказания оперативной адресной помощи людям, находящимся в разных кризисных ситуациях.

Присоединиться к команде семейных волонтеров можно, обратившись по телефону: 8 (3452) 30-39-59, или на официальной странице Благотворительного фонда "Старшее поколение" во "ВКонтакте"