Сквер Добровольцев открыли в Тюмени

Сквер Добровольцев на Московском тракте открыли в Тюмени, территорию в жилом районе благоустроили в рамках нацпроекта "Жильё и городская среда".

За лучший дизайн-проект нового общественного пространства тюменцы голосовали весной. В будущем в сквере планируют проводить мероприятия, связанные с добровольческими проектами и инициативами.

Название новому скверу предложил федеральный координатор "Молодой Гвардии" Владимир Сбитнев, он отметил, что добровольческое движение активно развивается в Тюмени, большую роль оно сыграло во время пандемии, его активисты проявляют сейчас себя в помощи Донбассу, приграничным регионам, участникам СВО и их семьям.