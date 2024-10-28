Сквер Добровольцев открыли в Тюмени

14:12 28 октября 2024
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Сквер Добровольцев на Московском тракте открыли в Тюмени, территорию в жилом районе благоустроили в рамках нацпроекта "Жильё и городская среда".

За лучший дизайн-проект нового общественного пространства тюменцы голосовали весной. В будущем в сквере планируют проводить мероприятия, связанные с добровольческими проектами и инициативами.

Название новому скверу предложил федеральный координатор "Молодой Гвардии" Владимир Сбитнев, он отметил, что  добровольческое движение активно развивается в Тюмени, большую роль оно сыграло во время пандемии, его активисты проявляют сейчас себя в помощи Донбассу, приграничным регионам, участникам СВО и их семьям. 

 

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