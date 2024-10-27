Специалист рассказала, что делать, если малышу не хватает молока

На что следует обратить внимание при кажущейся нехватке молока, рассказала консультант по грудному вскармливанию, член Ассоциации консультантов по естественному вскармливанию, автор блога и курсов для родителей Юлия Железнова.

По словам специалиста, как только у мамы появляется подозрение, что ребенку не хватает молока, его нужно взвесить. Именно прибавка в весе является самым объективным способом оценки достаточности лактации. Для этого лучше приобрести детские педиатрические весы или взять их в аренду, и проводить взвешивание всегда, когда появляются сомнения, рекомендует Юлия Железнова.

Консультант подчеркивает, что при кажущейся нехватке молока, если нет объективных причин, докармливать грудничка не нужно. Если ребенку достаточно молока, а мама будет давать смесь, то он будет меньше прикладываться к груди, и кажущаяся нехватка молока станет настоящей. Именно поэтому при сомнениях нужно сначала взвесить ребенка и оценить ситуацию.

Эксперт дала несколько практических советов, как увеличить количество молока при его нехватке. Научитесь правильно прикладывать ребенка к груди. При глубоком захвате малыш сможет добыть больший объем молока и эффективнее опорожнить грудь.

Прикладывайте к груди часто и не ограничивайте время сосания ребенка, в том числе ночью.Исключите допаивание водой. Любая непитательная жидкость занимает место в желудке малыша и дает ложное чувство сытости. А если вода дается из бутылочки, то ребенок и сосательный рефлекс удовлетворит, что снизить у него желание приложиться к груди, , - сообщает Тюменская область сегодня..