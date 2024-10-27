В Уватском районе откроют новую школу

В уватском поселке Першино продолжается строительство школы, завершить которое планируют к началу 2025 году.

- Слаженная совместная работа разных структур приносит результат, благодаря чему строительно-монтажные работы идут с опережением графика, - говорит глава Уватского района Вячеслав Елизаров. - Эта школа на 60 учеников возводится в рамках госпрограммы Тюменской области "Развитие образования и науки" и будет отличным подарком жителям Першино к 100-летию Уватского района.

Завершены работы по устройству котлована, фундамента, кладке внутренних и наружных стен. К окончанию подходят кровельные работы и установка окон и витражей. Внутренняя отделка в здании выполнена более чем наполовину, сообщает пресс-служба Администрации Уватского района.

Одновременно со строительными работами ведется благоустройство прилегающей территории и установка малых архитектурных форм. По словам генерального директора муниципального предприятия "Туртасское КП" Андрея Быкова, все тепло и вода были подведены к школе еще на начальном этапе стройки и сейчас коммунальные службы сосредоточены на решении задачи сокращения теплопотерь: "Мы утеплили участки теплотрасс в Демьянском и Нагорном, провели капитальный ремонт скважин на воду в Увате, отремонтировали колодцы и завезли топливо для котельных в селах и деревнях, расположенных на левобережье Иртыша".