Стоит ли укрывать туи на зиму

Агрономы филиала ФГБУ "Россельхозцентр" по Тюменской области рассказали, какой уход требуется туям осенью.

Туи считаются морозо- и холодостойкими, но они могут пострадать от низких температур, или ломаться от обледенения веток и выгорать на весеннем солнце.2

В первую очередь рекомендуем произвести влагозарядный полив, чтобы избежать иссушения хвои. Испарение у туи происходит круглый год, и зимой в том числе. Если в зиму дерево ушло без полива, хвоя после испарения последней влаги начинает буреть. Особенно быстро иссушение хвои происходит, когда дует ветер и светит яркое солнце. На одно взрослое дерево требуется не менее 100 литров воды", - говорят специалисты.

Именно осенью хвойные нуждаются в калийной подкормке. Без этого удобрения туя начинает желтеть и теряет привлекательный внешний вид. Можно использовать готовые комплексные минеральные составы для хвойных растений.

"Перед зимой рекомендуем замульчировать почву приствольного круга. В качестве мульчи можно использовать опилки, сухие листья, хвойный опад, торф.

Для лучшей перезимовки, проведите фунгицидную обработку туи бордоской жидкостью или Медным купоросом, - советуют агрономы. - Чтобы крона туй не деформировалась зимой от тяжести снега, а также чтобы избежать солнечных ожогов весной, рекомендуем туи укрывать, сообщает АиФ-Тюмень.