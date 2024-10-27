28 октября часть автобусов не выйдут на маршруты

28 октября общественный транспорт перейдет на зимний режим работы. Часть дачных автобусов прекратят работу.

На протяжении всей зимы ежедневно продолжат курсировать маршруты №№ 32, 36, 36к, 97, 100, 114, 119, 120к, 129к, 134, 135, 138, 143, 144, 145к, 147, 151к, 152к, 153, 155к, 156, 157, 158.

Актуальное расписание можно уточнить по телефону информационно-справочной службы "Тюменьгортранс" 8-800-250-07-22, на сайте tgt72.ru, в мобильном приложении "Тюменский транспорт".

Кроме того, с 28 октября в обычном режиме откроется движение на улице Алебашевской. Здесь завершился ремонт моста, - сообщает Вслух.ру.