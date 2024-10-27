Мурал, посвященный студенческим отрядам, открыли в Тюмени

В Тюмени появился стрит-арт "Студенческие отряды: ветер перемен". Инсталляция отражает современный дух активной молодежи региона, вовлеченной в отрядное движение. Она создана для того, чтобы привлечь внимание к организации с помощью уличного искусства.

Мурал появился на фасаде здания Тюменского государственного медицинского университета (ул. Одесская, 54). На этом рисунке изображена вымышленная героиня на фоне тюменского моста Влюбленных. Она — учащаяся ТюмГМУ, представляющая студенческие медицинские отряды. В верхней части рисунка — фраза: "Если мечтать, то ни в чем себе не отказывая". Эта фраза символизирует безграничные возможности, которые открываются перед молодыми людьми, присоединившимися к Российским студенческим отрядам.

Мурал создавали в течение четырех дней. Его автором стал тюменский художник Даниил Якушев, известный под псевдонимом SauseSays.

— Я хотела внести свой вклад в облик города и создать на стене что-то особенное в честь Российских студенческих отрядов. Это не только украшение Тюмени, но и возможность привлечь обучающихся к вступлению в самую крупную молодежную организацию страны через современные форматы уличного творчества, — рассказала Вероника Шабарова, руководитель проекта "Студенческие отряды: ветер перемен".

На открытии стрит-арта молодые люди прошли квест-экскурсию в сквере Александра Моисеенко, где познакомились с направлениями движения. Также они посетили музей Тюменского медицинского университета. Там им рассказали об истории четырех студенческих отрядов города: медицинского, сервисного, педагогического, строительного и трудового, - сообщает КП-Тюмень.

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