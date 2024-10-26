В тобольском селе Дегтярево откроется медицинский класс

Новый медицинский класс откроют в с. Дегтярево Тобольского района. Его оснастят техникой, на его базе создадут симуляционный центр. По словам главы муниципального образования Леонида Митрюшкина, опыт создания медицинского класса в пос. Сетово был позитивным.

"Выпускник Сетовской школы в этом году уже поступил в медицинский колледж Тобольска. Поэтому надеемся, что наши дети, получив профильное образование, вернутся в наши села, чтобы делать жизнь комфортнее и лучше", — сказал глава.

Напомним, осенью 2023 года в пос. Сетово начал функционировать первый в муниципальном образовании медицинский класс. Над реализацией идеи работали около двух лет: подбирали оборудование, тренажеры для отработки манипуляций и разрабатывали программу. Были закуплены мебель, около ста наименований оборудования и учебных мобильных лабораторий.

Отметим, для детей, занимающихся в профильном медицинском классе, учреждена муниципальная награда "Доброе сердце". В рамках соглашения, подписанного с Тобольским медицинским колледжем им. Володи Солдатова, обладатель знака получает два балла при поступлении, сообщает Тюменская линия.