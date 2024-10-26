Женщине с серьезной патологией желудка помогли тюменские врачи

Хирурги тюменской ОКБ №2 помогли женщине справиться с болезнью при позднем обращении. В приемное отделение 54-я женщина обратилась с жалобами на боль в животе, тошноту, слабость и головокружение. Эти симптомы беспокоили пациентку уже около недели, она пыталась лечиться самостоятельно, когда почувствовала ухудшение, обратилась за помощью.

"Исследования при поступлении позволили диагностировать прогрессирующую язву желудка с кровотечением. Женщину в экстренном порядке госпитализировали в реанимацию для переливания крови и стабилизации состояния. После чего перевели в хирургическое отделение для дальнейшего этапа лечения", - рассказал заведующий хирургическим отделением №1 Николай Земеров.

Несколько дней пациентке проводилось консервативное лечение. Ввиду того, что язва желудка серьезное и прогрессирующее заболевание, на повторном обследовании выявили рецидив кровотечения и распространение язвы на поджелудочную железу.

"Экстренно пациентке провели операцию, которая включала в себя удаление части желудка с язвой и соединение его оставшейся части с кишкой. Также нам удалось убрать зону, куда распространилась язва, без повреждения поджелудочной железы. Благодаря оперативному лечению удалось нормализовать работу желудочно-кишечного тракта, а также полностью исключить рецидив кровотечения и появления язвы", - рассказал врач.

В послеоперационном периоде женщина быстро пошла на поправку и уже выписана домой, сообщила Дарья Ямзина, пресс-секретарь ОКБ №2 (г. Тюмень).