Исетских детей порадовали новой игровой площадкой

Завершилось строительство игровой детской площадки и скейт-площадки в райцентре по улице Кирова, 37а. Для Исетского района это важное событие, ведь такие пространства способствуют не только физическому развитию детей, но и укреплению семейных связей.

На новой площадке установлены разнообразные игровые и спортивные элементы для детей разных возрастов. Самые маленькие жители смогут весело проводить время в мини-городке с горкой, лесенками и рукоходами, что развивает их координацию и моторные навыки. Для подростков имеются спортивные снаряды – брусья, турники и шведские стенки, на которых они смогут тренироваться и поддерживать свою физическую форму.

Площадка также оборудована удобными качелями, которые порадуют не только детей, но и их родителей. О безопасности малышей позаботились, установив информационные стенды с правилами пользования площадкой.

Современное резиновое покрытие по всей территории площадки сделает игры более комфортными и безопасными. Для родителей предусмотрены удобные скамейки и урны для мусора.

"Мне очень понравилась новая площадка! Здесь есть много интересных игровых элементов, и я могу кататься на горке и играть с друзьями. Скейт-площадка тоже крутая — можно учиться делать трюки на скейтборде! Я с нетерпением жду, когда смогу прийти снова", - делится Егор Катаев.

Мама Егора отмечает, что очень рада, что рядом с домом появилась новая площадка - современная и безопасная для детей. "Мой сын с удовольствием играет здесь, а я спокойна за его безопасность. Это отличное место для общения с другими родителями и детьми!"

"Уверен, что жители Исетского района оценят новую площадку и будут бережно к ней относиться, - отметил глава Исетского района Николай Теньковский. - Мы продолжаем активно работать над благоустройством района, и детские площадки будут появляться во всех дворах Исетского района. Каждое такое пространство — это вклад в здоровье и радость наших детей!"