Победители "Крыльев души" получили награды

Подведены итоги ежегодного Тюменского фестиваля творчества граждан пожилого возраста и инвалидов "Крылья души". Традиционно участники соревновались в нескольких направлениях, включая музыку, живопись, хореографию, литературу и декоративно-прикладное искусство. Выступления в текущем сезоне посвящены теме "Мы вместе, мы семья".

Напоминаем, что второй этап фестиваля проходил дистанционно. Свои выступления участники предоставили в формате фото- и видеозаписей, которые были тщательно рассмотрены и оценены членами жюри из числа представителей общественных и государственных организаций города Тюмени.

Долгожданная встреча конкурсантов и награждение победителей состоится 24 октября 2024 года в Центре культуры и досуга "Родник", где каждый сможет насладиться торжественной атмосферой и получить заслуженные награды.

Фестиваль при поддержке департамента соцразвития и регионального центра активного долголетия, геронтологии и реабилитации проводит Ассоциация организаций социального обслуживания населения Тюменской области.

Проект соответствует основным направлениям федерального и регионального проекта "Старшее поколение" национального проекта "Демография" и является одним из ведущих направлений развития активного долголетия, повышения качества, продолжительности жизни.