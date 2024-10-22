Что дает участие в цифровом диктанте?

Пятый сезон Всероссийской акции "Цифровой диктант" проходит в стране с 10 по 28 октября. Акция признана самой масштабной в России проверкой знаний в области цифровой грамотности.

Акция предоставляет уникальную возможность для граждан всех возрастов — от школьников до пожилых людей — для всех, кто занимается цифровой деятельностью, стать грамотнее. Желаю каждому участнику успешного прохождения Диктанта и приобретения нового ценного опыта".

Организатором акции в этом году является Ассоциация электронных коммуникаций (РАЭК). О том, почему быть грамотным в Сети – это один из важнейших навыков современности рассказал директор РАЭК и идеолог Цифрового диктанта Сергей Гребенников:

Всероссийская акция "Цифровой Диктант" сможет помочь в создании безопасного интернет-пространства для каждого пользователя Рунета, детей и взрослых, а также поможет обществу, бизнесу и государству в борьбе с киберугрозами в Сети.

Генеральным партнером Цифрового диктанта является Авито. Управляющий партнер Авито Сергей Пивень рассказал, почему для компании важно принимать участие в проектах по повышению цифровой грамотности:

Авито – очень большая платформа, где на сегодняшний день размещено более 230 млн объявлений. Наша ежемесячная аудитория составляет 70 миллионов человек – это больше половины взрослого населения России. Поэтому, конечно, нам не все равно, что происходит с цифровой грамотностью в нашей стране. Цифровой диктант – важное и нужное дело, и мы очень рады поддерживать его.

Одним из ключевых стратегических партнеров акции является VK. Компания активно развивает направление кибербезопасности и способствует повышению цифровой грамотности молодежи с помощью образовательных и просветительских инициатив.

"Создавая наши продукты и сервисы, мы стремимся к обеспечению максимально комфортного и безопасного пространства для взаимодействия пользователей. Больше года назад мы внедрили технологию беспарольной авторизации OnePass в сервисы с использованием VK ID. Это передовая технология входа в аккаунт по скану лица и отпечатку пальца, которая обеспечивает высокий уровень безопасности и предоставляет многоуровневую защиту от потенциального взлома. И мы рады наблюдать, что число людей, которые выбирали этот метод защиты, растет с каждым месяцем", — подчеркнул Гор Авоян, руководитель команды безопасности экосистемных сервисов VK.

В этом году акцию поддерживает первое в России физическое пространство, посвященное кибербезопасности – Кибердом.

"Наш мозг почти не поменялся за 40 000 лет. Мы во многом остались аналоговыми существами, хотя реальность давно разделилась на аналоговую и цифровую и существенно меняется практически каждые 4 года. Как вид, мы не способны спокойно жить в обоих мирах без дополнительных усилий со стороны каждого из нас, нам жизненно необходима киберграмотность. "Как защититься в сети" больше не пустой лозунг из плохой социальной рекламы, собранной на коленке, а необходимый минимум для каждого человека, независимо от пола, возраста, профессии и рода деятельности. В кибермире мы проводим больше половины жизни, по 8-12 часов каждый день, и так же, как мы защищаемся от холодов шапками и шарфами, нужно уметь избегать "киберобморожений"", — отметил Сергей Калмыков, генеральный директор Кибердома.

Ежегодно свои двери для проведения Цифровой диктанта открывают образовательные учреждения – школы, университеты, а также библиотеки. В 2024 году Цифровой Диктант жители регионов смогут пройти в сотнях библиотек в разных уголках страны.

"Всероссийская Акция "Цифровой диктант" проводится с 2019-го года, и уже четвертый год Российская государственная библиотека для молодёжи выступает партнёром акции и координатором её проведения в библиотеках страны. Работа библиотек по повышению цифровой грамотности населения как никогда востребована и важна. Участие в подобных акциях позволяет библиотекам продемонстрировать свой потенциал как интеллектуального и информационного центра, заинтересованного в развитии цифровой грамотности населения и имеющего для этого необходимые ресурсы", — заявила Ирина Михнова, директор Российской государственной библиотеки для молодежи.

В студии также обсудили вопросы тестирование качества цифровых товаров и услуг.

"Цифровой Диктант - это важный инструмент, позволяющий оценить и уровень владения современными технологиями, и готовность к цифровым вызовам. С учетом изменения конъюнктуры, развития сервисов и появления новых киберугроз, всероссийская акция адаптируется и наполняется новыми темами и вопросами. В этом году мы ожидаем, что Цифровой Диктант привлечет еще больше пользователей разных возрастов и расширит свою географию, а в конечном итоге позволит повысить уровень цифровой грамотности, которая является необходимым навыком в наше время" — заметил Антон Куканов, заместитель руководителя Роскачества.

Пройти Цифровой диктант и проверить себя на знание основ цифровой грамотности можно по 28 октября на официальном сайте цифровойдиктант.рф. Там же работает интерактивная карта, которая показывает работу очных региональных площадок, где каждый сможет пройти Цифровой Диктант, а также послушать образовательные лекции и мастер-классы.