Тюмень делится с другими регионами РФ опытом работы с семьями алкоголиков и наркоманов

Пресс-служба ГАУ «Областной центр профилактики и реабилитации»

В Тюменской области завершила работу Всероссийская стажировочная площадка для специалистов, задействованных в оказании помощи семьям с детьми, в которых родители злоупотребляют психоактивными веществами.

На протяжении трех дней представители социальных служб и ведомств рассматривали прогрессивные подходы при работе с проблемными семьями, для того чтобы найти наилучшие практики, позволяющие не только распутать клубок возникающих социальных проблем, но и максимально защитить интересы детей, сохранив семью. Мероприятия проводятся по инициативе уполномоченного при президенте РФ по правам ребенка в рамках проекта "Профилактика социального сиротства среди детей в возрасте до 4-х лет" и при поддержке губернатора Тюменской области Александра Моора.

В серии лекций, практических семинаров и деловых игр приняли участие специалисты из 14 пилотных регионов Российской Федерации, реализующих стратегическую программу "Дети в семье".

Тюменский опыт оказался востребованным среди делегатов со всей России: они изучили работу проектов по алко- и наркореабилитации, реализуемых на базе Областного центра профилактики и реабилитации, а также негосударственных ребцентров, побывали в подразделениях регионального центра "Семья", познакомились с деятельностью медицинской наркологической службы Тюменской области.

Федеральные эксперты изложили свои позиции о технологиях, которые на сегодня выработаны российской практикой. Специалисты, непосредственно работающие с семьями, требующими особого внимания государства, поделились своими практическими наработками. Стажировка и обмен опытом стали для многих из них возможностью внедрить в свою работу современные наработки, в том числе на уровне межведомственного взаимодействия.

Следующая встреча специалистов из области профилактики и борьбы с наркоманией и алкоголизмом состоится 23-25 октября.

Областной центр профилактики и реабилитации — ведущее в Тюменской области государственное учреждение, специализирующееся на медико-социальной и социально-педагогической реабилитации взрослых граждан и несовершеннолетних, а также профилактике различных зависимостей. В рамках профилактических программ реализуются проекты, направленные не только на профилактику нарко- и алкозависимости, но и прочих асоциальных явлений в обществе.