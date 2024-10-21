У тюменских творцов есть новый шанс оставить свой след в архипарке "Ключи"

Художников, дизайнеров, архитекторов приглашают на конкурс создания инсталляций в природном архипарке "Ключи" в Тюменской области, сообщает информационный центр правительства Тюменской области,

Три проекта-победителя получат финансирование и право монтажа своих работ в архипарке, расположенном в сорока километрах Тюмени в Нижнетавдинском районе на берегу озера Ипкуль. Заявки принимаются до 27 октября здесь.

Современным художникам, дизайнерам, архитекторам и заинтересованным в участии в проекте, предлагается создать объекты, которые расскажут о культурных и природных особенностях региона и станут частью единой экспозиции архипарка "Ключи".

Тема конкурса — переосмысление устройства и знакового наполнения жилища народов Сибири и Урала и его интеграции в окружающую природу. Арт-объекты должны представлять собой интерпретацию этих представлений, в том числе и практик жизни, и организации жилого пространства.

Проект архипарка реализауется при поддержке Президенсткого фонда культурных инициатив, Агентства стратегических инициатив, депатрамента культуры Тюмеской оласти, администрации Нижнетавндинского района и других организаций.