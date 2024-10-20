Что сделать, чтобы сохранить розы зимой, рассказала агроном

Как подготовить розы к сезону холодов, рассказала агроном филиала ФГБУ "Россельхозцентр" по Тюменской области Стёпина Наталья.

Необходимо удалить и сжечь все листья, так как возбудители болезней зимуют на них. Перед самым укрытием произвести обработку медным купоросом 3% или медьсодержащим препаратом. Чтобы не провоцировать рост новых побегов, цветы осенью не подкармливаем.

Подходящее время для укрытия роз, когда среднесуточная температура составляет -2-5°C. Большинство сортов роз рекомендуется укрывать при помощи каркасного сооружения, что позволяет растениям свободно дышать, сохранять тепло и не пропускать ветер и холод. Для этого устанавливают жесткий прямоугольный каркас из металлических дуг или досок, и укрывают материалом — спанбондом или лутрасилом. При помощи досок или кирпичей фиксируем утеплитель по краям, чтобы его не сдувало ветром. Для защиты от снега и дожей, еще сверху можно накрыть полиэтиленовой плёнкой, предварительно проделав в ней отверстия для доступа воздуха.

Бескаркасным способом укрывают обычно высокорослые или плетистые сорта роз с гибкими побегами. Упругие плети трудно пригнуть к земле, поэтому можно проводить эту операцию постепенно, в несколько заходов. Не следует сильно нажимать на побеги, чтобы не сломать их. Когда ветви уложены, куст связан, его закрепляют к земле металлическими крючками. Между землей и ветвями лучше оставить воздушную прослойку 10-20 см. И также сверху накрываем спанбондом, сообщает Мегатюмень.