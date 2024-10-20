Врачи из Ишима помогли женщине избавиться от болей в коленях

71-летней жительнице Ишима помогли избавиться от болей в коленных суставах, которые мучили ее на протяжении 15 лет.

В 2023 году в заведующий отделением травматологии ишимской ОБ №4 Парвинжон Азимов выполнил первую операцию — тотальное эндопротезирование левого коленного сустава. Год спустя пациентка снова оказалась на операционном столе. Этот же врач помог женщине избавиться от деформирующего остеоартроза правого коленного сустава, выполнив ей тотальное эндопротезирование.

Пациентка искренне благодарна доктору за качественное лечение, сообщает Жанна Стрижак, пресс-секретарь ОБ №4 (г. Ишим).

"Для меня, как для врача, очень важно, что пациенты доверяют нам. Каждая проведенная операция — это не просто выполненное задание, это настоящий труд коллектива, результат совместных усилий и слаженной работы каждого участника команды. Мы тщательно прорабатываем каждый шаг операции, и только благодаря профессионализму и сплоченности добиваемся успеха", — поделился заведующий травматологическим отделением больницы.