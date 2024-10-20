Сосудосуживающие могут быть опасны, считает врач

В осенний период заболеваемость ОРВИ увеличивается и часто простуда сопровождается насморком и заложенностью носа. Свободу дыхания в таких случаях дарят сосудосуживающие препараты. Но злоупотреблять ими не стоит. Врачи предупреждают, что это может привести к появлению медикаментозного ринита. Это заболевание сопряжено не только с головной болью и затрудненным дыханием, но также может вызвать проблемы со слухом, колебания артериального давления и болевые ощущения в области сердца. У пожилых людей могут возникнуть атрофические изменения слизистой носа и даже развиться гипертония.

"Большинство людей обращаются за помощью, когда ситуация становится критической. При диагнозе кистозный гайморит единственным решением остается хирургическое вмешательство. Длительное воспаление в пазухе способствует образованию кисты, которая давит на нервные окончания в носовой полости, вызывая головные боли и давление в области зубов. К тому же, частое применение капель может довести до воспаления корней верхних зубов, так как они имеют тесную связь с гайморовыми пазухами", — объясняет врач-отоларинголог Наталья Лебедева.

Чтобы этого избежать, следует принимать антивирусные и симптоматические препараты, выпивать достаточное количество жидкости и проветривать комнату. В холодное время года особое внимание следует уделить теплой одежде, сообщает КП-Тюмень.