Около 578 тысяч тюменцев поставили прививки от гриппа

577 990 жителей Тюменской области поставили прививки от гриппа, всего в регионе планируется вакцинировать 966 110 человек.

Лидеры по числу жителей, защитившихся от вируса гриппа:

▫️Ярковский район;

▫️Исетский район;

▫️Вагайский район.

Вакцинация защищает от тяжелого течения болезни и развития осложнений, напоминает Департамент здравоохранения Тюменской области.

Поставить прививку можно в медучреждении по месту жительства. Она ставится бесплатно при наличии паспорта и полиса ОМС.