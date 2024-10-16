Около 578 тысяч тюменцев поставили прививки от гриппа

18:00 15 октября 2024
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577 990 жителей Тюменской области поставили прививки от гриппа, всего в регионе планируется вакцинировать 966 110 человек. 

Лидеры по числу жителей, защитившихся от вируса гриппа:

▫️Ярковский район;

▫️Исетский район;

▫️Вагайский район.

 Вакцинация защищает от тяжелого течения болезни и развития осложнений, напоминает Департамент здравоохранения Тюменской области. 

Поставить прививку можно в медучреждении по месту жительства. Она ставится бесплатно при наличии паспорта и полиса ОМС.

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