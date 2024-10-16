Около 578 тысяч тюменцев поставили прививки от гриппа

577 990 жителей Тюменской области поставили прививки от гриппа, всего в регионе планируется вакцинировать 966 110 человек.
Лидеры по числу жителей, защитившихся от вируса гриппа:
▫️Ярковский район;
▫️Исетский район;
▫️Вагайский район.
Вакцинация защищает от тяжелого течения болезни и развития осложнений, напоминает Департамент здравоохранения Тюменской области.
Поставить прививку можно в медучреждении по месту жительства. Она ставится бесплатно при наличии паспорта и полиса ОМС.
У вас есть уникальная новость? Вы можете сообщить о ней миру через NewsProm.ruОтправить новость, фото, видео
или отправьте на e-mail: edit@newsprom.ru