Сборник с детским стихами и рассказами выпустили в Тюмени

В Тюмени напечатали литературный сборник с произведениями юных авторов региона.

В Детской библиотеке имени К. Я. Лагунова 18 октября в 11:00 состоится торжественная церемония награждения победителей регионального конкурса детского литературного творчества "#ТвояТюмения". Дипломы и призы получат 42 автора от 10 до 17 лет, чьи произведения вошли в сборник "#ТвояТюмениЯ. Старт в большую литературу".

На мероприятии состоится презентация издания и встреча с Евгением Борисовым, одним из авторов книги "Хроники разбитого мира" .

Региональный конкурс "#ТвояТюмения" направлен на выявление юных авторов и оказание поддержки детскому литературному творчеству. В 2024 году в финал прошло 285 работ из 22 районов и 4 городов.

Конкурс проводится в рамках реализации проекта "Творческие люди" нацпроекта "Культура".