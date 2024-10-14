Талантливых ямальских школьников отправили в культурно-познавательную поездку в Санкт-Петербург

Накануне, 13 октября, в Санкт-Петербург улетели более 100 талантливых ямальских школьников, которые получили сертификаты на культурно-познавательную поездку от губернатора Дмитрия Артюхова. Участники проекта "Моя Россия" из Муравленко, Салехарда, Ноябрьска, Шурышкарского, Ямальского, Приуральского районов и Лабытнанги – победители региональных и всероссийских патриотических мероприятий. Он осуществляется по инициативе губернатора ЯНАО. Юные северяне отправятся в увлекательное путешествие по историческим местам. Они посетят Петропавловскую крепость и Петропавловский собор, где смогут узнать больше о культуре и истории.

В Петергофе ребята увидят величие дворцов и знаменитые фонтаны. Путешествие продолжится в Кронштадте, где участники осмотрят главные соборы и уютные парки города. Они также посетят Кронштадтское Доковое Адмиралтейство, основанное императором Петром I. Кроме того, молодежь побывает в музее обороны и блокады Ленинграда. Для них проведут экскурсию по "Дороге жизни" с остановками у памятных знаков. В программу включены также посещения парка развлечений "Мазапарк" и океанариума.

Как отметила координатор культурно-познавательной поездки "Моя Россия" Аделина Исламгалина, такие путешествия проводятся для знакомства молодых людей с культурными ценностями народов страны, приобщения к истории.

"Одна из самых важных задач – это воспитать у молодого поколения чувство гордости и патриотизма при знакомстве с достопримечательностями и культурным наследием России", – подчеркнула специалист.

Поездка проходит в два этапа – с 13 по 18 и с 20 по 25 октября. Во второй поток в Санкт-Петербург власти Ямала отправят школьников и студентов из Нового Уренгоя, Губкинского, Пуровского, Тазовского, Надымского и Красноселькупского районов.

Фото пресс-службы правительства ЯНАО